5 yaşındaki Baran kayboldu, her yerde aranıyor (2)

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BARAN BULUNDU

Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde hastaneye giden annesinin, anneannesine bıraktığı ve bir süre sonra kaybolan 5 yaşındaki Baran Benek'i arama çalışmalarına polis ekipleri de destek verdi. Ekipler, mahallede arama yaptığı sırada küçük Baran, sokakta yürürken bulundu. Yaklaşık 5,5 saat sonra bulunan Baran, polis ekiplerince ailesine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-05-09 14:10:15



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