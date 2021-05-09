Kayıp çocuk bulundu

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Adana’da evlerinin önünde kaybolan 5 yaşındaki çocuk bulundu.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi, Gülbahçesi Mahallesi'nde hastaneye giden annesinin, anneannesine bıraktığı ve bir süre sonra kaybolan 5 yaşındaki Baran Benek'i arama çalışmalarına polis ekipleri de destek verdi. Ekipler, mahallede arama yaptığı sırada küçük Baran, Dağlıoğlu Mahallesi'nde sokakta yürürken bulundu. Yaklaşık 5,5 saat sonra bulunan Baran, polis ekiplerince ailesine teslim edildi.

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