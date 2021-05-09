(ÖN HABER) Adana Demirspor taraftarının Süper Lig heyecanı 

Akif ÖZDEMİR Anıl ATAR ADANA / DHATFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor taraftarı, takımlarının şampiyonluğunu coşkuyla kutluyor.
Karşılaşmanın ilk yarısının tamamlanmasının ardından araçlarına binen taraftarlar, konvoy yaptı. Yaya olarak da bir araya gelen taraftarlar, davulcu ve zurnacıların eşliğinde doyasıya eğlendi. Polis ekipleri, taraftarlara kısıtlama kararlarını hatırlatıp, evlerine dönmelerini istedi. Bir süre meşaleler yakıp, birbirlerine sarılarak şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, ekiplerin uyarılarıyla dağılmaya başladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ***CANLI YAYINLAR DA YAPILMAKTADIR***
Kentteki kutlamalardan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Adana Akif ÖZDEMİR
2021-05-09 22:21:09
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