TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Samsunspor: 2

TFF 1. Lig’in 34. haftasında Adanaspor, evinde Samsunspor’u konuk etti. Müsabaka 20 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar

5. dakikada Mücahit’in ara pasıyla ceza sahası içerisinde buluşan Savicevic, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 01

10. dakikada Gökhan’ın ara pasıyla sağ kanatta topla buluşan Savicevic, savunmayı çalımlarla geçerek karşı karşıya kaldığı kaleci Burak’ın yanından topu ağlara gönderdi. 20

39. dakikada savunmasından çıkan Samsunspor’un atağını kesen Daniel, topu ceza sahası içerisindeki Agoha’ya verdi. Kaleci Nurullah ile karşı karşıya kalan Agoha, düzgün bir vuruş yaptı ancak Nurullah topu kornere çeldi.

54. dakikada orta sahadan topu alan Agoha, çalımlayarak ceza sahası dışına kadar sokuldu. Agoha’nın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

65. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kubilay sert bir vuruş yaptı ancak top direğe çarparak auta çıktı.



Stat: Yeni Adana

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Nurettin Dinçer Demir xx, Hüseyin Aylak xx

Adanaspor: Burak xx, Donkor xx, Seth x (Berkan dk. 46 x), Alptekin xx, İsmail xx, Harun xx (Melih dk. 83 ?), Celil xx (İbrahim dk. 83 ?), Daniel xx, Uğurcan xx, Kingsley xx (Fıratcan dk. 64 x), Agoha xx (Belem dk. 73 x)

Yedekler: Halil, Ömer, Evren, Emirhan, Mustafa

Teknik Sorumlu: Eyüp Arın

Samsunspor: Nurullah xx, Veli xx, Yalçın xx, Mücahit xx, Erkam xx, Savicevic xx (Oğuz dk. 88 ?), Ferhat xx (Gökhan dk. 61 x), Yasin xx (Erhan dk. 79 x), Gökhan xx (Kubilay dk. 61 x), Guido xx, Nadir xx (Mathias dk. 61 x)

Yedekler: Furkan, Kevin, Oğuz, Emirhan

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Goller: Savicevic (dk. 5 ve 10) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Yalçın, Gökhan (Samsunspor)

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