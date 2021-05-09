Adana Demirsporlu taraftalar şampiyonluğu araçlarıyla konvoy yaparak kutluyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’da, Adana Demirspor’un 26 yıl sonra gelen şampiyonluğu coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.

Adana'da şampiyonluk coşkusu yaşanıyor. Adana Demirsporlu taraftarlar araçlarına binerek kent gelinde şehir atıyor. Şehrin birçok bölgesinde trafik adeta durma noktasında geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.