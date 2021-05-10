Adana Demirspor'dan gece otobüsle şampiyonluk turu



Gökhan KESKİNCİ Anıl ATAR/ADANA, (DHA) TFF 1'inci Lig'de şampiyon olarak 26 yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, gece saatlerinde Adana'ya dönüşte üstü açık otobüsle şehir turu attı. Kısıtlamaya rağmen sokağa dökülen Adana Demirspor taraftarları ise meşaleler yakıp, futbolcuları selamladı.

TFF 1'inci Lig'in 34'üncü haftasında Adana Demirspor, deplasmanda İzmir ekibi Menemenspor'u 4-1 mağlup etti. Ligi 70 puanla şampiyon olarak kapatan ve 26 yıllık özlemin ardından Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, saat 02.15'te hava yolu ile İzmir'den Adana'ya geldi.

Adana Havalimanı'nda kendileri için hazırlanan üstü açık otobüse binen kafile, polis eskortuyla kentte şampiyonluk turu attı. Koronavirüs salgınına karşı uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sokağa dökülen Adana Demirspor taraftarları, yol kenarında meşaleler yakıp, futbolcuları selamladı. Kafileyi taşıyan otobüs, Atatürk Caddesi, Bülent Angın Bulvarı, Turgut Özal Bulvarı ve Şehitler Bulvarı'ndan geçerek kulüp tesislerinde turu bitirdi. Tesislerde de konfeti ve meşalelerle karşılanan kafile için havai fişek gösterisi yapıldı.

Yönetim, teknik heyet ve futbolcular, marşlarla bir süre eğlenerek şampiyonluğun tadını çıkardı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Adana Demirspor kafilesini taşıyan otobüsün polis eskortuyla gelişi

Yol kenarında meşale yakan taraftarlar

Otobüsün taraftarların yanından geçişi

Otobüsteki futbolcular

Otobüsün tesislere gelmesi

Otobüsün tesislere girişi

Havai fişek gösterisi

Tesislerde kutlama yapılması

(Haber: Gökhan KESKİNCİ Kamera: Anıl ATAR/ADANA, DHA)

DHA-Spor Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ

2021-05-10 09:47:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.