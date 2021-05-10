Adana Demirspor'dan gece otobüsle şampiyonluk turu

Gökhan KESKİNCİ Anıl ATAR/ADANA, (DHA) TFF 1'inci Lig'de şampiyon olarak 26 yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, gece saatlerinde Adana'ya dönüşte üstü açık otobüsle şehir turu attı. Kısıtlamaya rağmen sokağa dökülen Adana Demirspor taraftarları ise meşaleler yakıp, futbolcuları selamladı.
TFF 1'inci Lig'in 34'üncü haftasında Adana Demirspor, deplasmanda İzmir ekibi Menemenspor'u 4-1 mağlup etti. Ligi 70 puanla şampiyon olarak kapatan ve 26 yıllık özlemin ardından Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, saat 02.15'te hava yolu ile İzmir'den Adana'ya geldi.
Adana Havalimanı'nda kendileri için hazırlanan üstü açık otobüse binen kafile, polis eskortuyla kentte şampiyonluk turu attı. Koronavirüs salgınına karşı uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sokağa dökülen Adana Demirspor taraftarları, yol kenarında meşaleler yakıp, futbolcuları selamladı. Kafileyi taşıyan otobüs, Atatürk Caddesi, Bülent Angın Bulvarı, Turgut Özal Bulvarı ve Şehitler Bulvarı'ndan geçerek kulüp tesislerinde turu bitirdi. Tesislerde de konfeti ve meşalelerle karşılanan kafile için havai fişek gösterisi yapıldı.
Yönetim, teknik heyet ve futbolcular, marşlarla bir süre eğlenerek şampiyonluğun tadını çıkardı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Adana Demirspor kafilesini taşıyan otobüsün polis eskortuyla gelişi
Yol kenarında meşale yakan taraftarlar
Otobüsün taraftarların yanından geçişi
Otobüsteki futbolcular
Otobüsün tesislere gelmesi
Otobüsün tesislere girişi
Havai fişek gösterisi
Tesislerde kutlama yapılması
(Haber: Gökhan KESKİNCİ Kamera: Anıl ATAR/ADANA, DHA)
DHA-Spor Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ
2021-05-10 09:47:09
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