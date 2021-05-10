Kızlar cep telefonunu çalan kapkaççıyı böyle kovaladı Adana’da öz çekim yaptıktan sonra sokakta cep telefonu çalınan genç kız ve kardeşi, peşinden koştukları kapkaççıyı yakalayamadı

Adana’da öz çekim yaptıktan sonra sokakta cep telefonu çalınan genç kız ve kardeşi kapkaççıyı uzun süre kovalayıp yakalayamadı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay 21 Nisan günü Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Büşra (23) ile kardeşi Emine Ölker (21) kaldırımda yürürken Büşra Ölker cep telefonunu çıkartıp öz çekim yapmaya başladı. Bu sırada karşıdan gelen bir kişi, genç kızın elindeki cep telefonunu alıp kaçmaya başladı. İki genç kız da kapkaççının arkasından onu kovaladı. Bir süre kovalama devam etti. Kapkaççı bir apartmanın bahçesine girip tel örgülerin üzerinden atlamaya çalıştı. Bu arada Büşra Ölker tam yakalayacakken kapkaççı tel örgülerin üzerinden atlamayı başarıp kaçtı. Genç kız da arkasından tel örgülerden geçmeye çalıştı ancak kapkaççı olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Genç kızlar daha sonra polise şikayette bulundu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, zanlının Kenan P. (34) olduğunu belirledi. Polis Kenan P.’nin Seyhan ilçesindeki adresine baskın düzenleyerek gözaltına aldı. Zanlının çaldığı cep telefonunu Büşra Ölker’e teslim edildi.

Zanlı ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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