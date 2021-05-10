Kızlar cep telefonunu çalan kapkaççıyı böyle kovaladı Adana’da öz çekim yaptıktan sonra sokakta cep telefonu çalınan genç kız ve kardeşi, peşinden koştukları kapkaççıyı yakalayamadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızlar cep telefonunu çalan kapkaççıyı böyle kovaladı Adana’da öz çekim yaptıktan sonra sokakta cep telefonu çalınan genç kız ve kardeşi, peşinden koştukları kapkaççıyı yakalayamadı

İHA

Kızlar cep telefonunu çalan kapkaççıyı böyle kovaladı Adana’da öz çekim yaptıktan sonra sokakta cep telefonu çalınan genç kız ve kardeşi, peşinden koştukları kapkaççıyı yakalayamadı

Adana’da öz çekim yaptıktan sonra sokakta cep telefonu çalınan genç kız ve kardeşi kapkaççıyı uzun süre kovalayıp yakalayamadı. O anlar saniye saniye görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, olay 21 Nisan günü Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Büşra (23) ile kardeşi Emine Ölker (21) kaldırımda yürürken Büşra Ölker cep telefonunu çıkartıp öz çekim yapmaya başladı. Bu sırada karşıdan gelen bir kişi, genç kızın elindeki cep telefonunu alıp kaçmaya başladı. İki genç kız da kapkaççının arkasından onu kovaladı. Bir süre kovalama devam etti. Kapkaççı bir apartmanın bahçesine girip tel örgülerin üzerinden atlamaya çalıştı. Bu arada Büşra Ölker tam yakalayacakken kapkaççı tel örgülerin üzerinden atlamayı başarıp kaçtı. Genç kız da arkasından tel örgülerden geçmeye çalıştı ancak kapkaççı olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Genç kızlar daha sonra polise şikayette bulundu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, zanlının Kenan P. (34) olduğunu belirledi. Polis Kenan P.’nin Seyhan ilçesindeki adresine baskın düzenleyerek gözaltına aldı. Zanlının çaldığı cep telefonunu Büşra Ölker’e teslim edildi.
Zanlı ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana Demirspor'dan gece otobüsle şampiyonluk turu
YEREL HABERLER Adana Demirspor'dan gece otobüsle şampiyonluk turu
Tam kapanmada sokağa çıktılar 12 bin lira ceza yediler Adana’da polisin "dur" ihtarına rağmen kaçınca kovalama sonrası yakalanan motosikletli 2 kişiye 12 bin lira para ceza yazıldı Motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu belirlenirken, arkasında oturan kişinin üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı
YEREL HABERLER Tam kapanmada sokağa çıktılar 12 bin lira ceza ...
Aşırı terleme tedavisinde 6 etkin yöntem Dermatoloji Uzmanı Dr. Deniz Çetinkünar, her tedavi yönteminin kendine özgü olumlu ve olumsuz yanları olabileceğine dikkat çekti
YEREL HABERLER Aşırı terleme tedavisinde 6 etkin yöntem Dermatoloji Uzmanı Dr. ...
Adana Demirspor Başkanı Sancak: Kalıcı olacağız
YEREL HABERLER Adana Demirspor Başkanı Sancak: Kalıcı olacağız
Adana Demirspor, tesislerde havai fişek gösterisi ve konfetilerle karşılandı Adana Demirsporlu futbolcular şampiyon olduklarını için çok mutlu olduklarını dile getirdi
YEREL HABERLER Adana Demirspor, tesislerde havai fişek gösterisi ve ...
Şampiyon Adana Demirspor, gece şehir turu attı
YEREL HABERLER Şampiyon Adana Demirspor, gece şehir turu attı
Adana Demirspor Başkanı Sancak:” Anlımızın akı kadar helaldi bu şampiyonluk” Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak: “Bu takıma şapka çıkarılır, bu takım şampiyonluğu hak etmiştir” “Çıkıp düşme olmaması lazım, nasıl 26 yıl çıkmadıysak bir 26 yıl düşmememiz lazım”
YEREL HABERLER Adana Demirspor Başkanı Sancak:” Anlımızın akı kadar ...
Adana Demirspor, üstü açık otobüsle kentte şampiyonluk turu attı TFF 1.Lig 2020-2021 sezon şampiyonu Adana Demirspor, 26 yıllık Süper Lig özlemini sonlandırdı
YEREL HABERLER Adana Demirspor, üstü açık otobüsle kentte ...
26 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor taraftarları, şampiyonluğu kutladı (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER 26 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor ...
26 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor taraftarları, şampiyonluğu kutladı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER 26 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor ...
Ertuğrul Sağlam: “Bu takım Süper Lig’e çıkacak”
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: “Bu takım Süper Lig’e çıkacak”
Eyüp Arın: “Bir sezonu sevabıyla, günahıyla bitirdik”
YEREL HABERLER Eyüp Arın: “Bir sezonu sevabıyla, günahıyla bitirdik”
Adanaspor - Yılport Samsunspor maçının ardından
YEREL HABERLER Adanaspor - Yılport Samsunspor maçının ardından
Adana Demirsporlu taraftalar şampiyonluğu araçlarıyla konvoy yaparak kutluyor
YEREL HABERLER Adana Demirsporlu taraftalar şampiyonluğu araçlarıyla ...
26 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor taraftarları, şampiyonluğu kutladı
YEREL HABERLER 26 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor ...
TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Samsunspor: 2
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Samsunspor: 2
Adana Demirspor'un 26 yıl sonra gelen şampiyonluğu, kentte coşkuyla kutlandı Adana Demirsporlu taraftarlar davul eşliğinde halay çekerek 26 yıl sonra gelen şampiyonluk ve süper lige çıkmayı kutladı
YEREL HABERLER Adana Demirspor'un 26 yıl sonra gelen şampiyonluğu, ...
Adanaspor - Yılport Samsunspor: 0-2
YEREL HABERLER Adanaspor - Yılport Samsunspor: 0-2
26 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor taraftarları, şampiyonluğu kutladı
YEREL HABERLER 26 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor ...
(ÖN HABER) Adana Demirspor taraftarının Süper Lig heyecanı 
YEREL HABERLER (ÖN HABER) Adana Demirspor taraftarının Süper Lig ...
Adanaspor - Yılport Samsunspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Adanaspor - Yılport Samsunspor (FOTOĞRAFLAR)
TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Samsunspor: 2 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Samsunspor: 2 (İlk yarı ...
Kayıp çocuk bulundu
YEREL HABERLER Kayıp çocuk bulundu
Sel mağduru aileye duyarlı esnaftan Anneler Günü hediyesi Evleri sular altında kalan aileye koltuk takımı hediye edildi
YEREL HABERLER Sel mağduru aileye duyarlı esnaftan Anneler Günü ...