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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Süper Lig'de kalıcı olacağız

DHA

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Süper Lig'de kalıcı olacağız


Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) TFF 1'inci Lig'i şampiyon olarak bitirerek Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, önceliklerinin iyi bir kadro kurmak ve Süper Lig'de kalıcı olmak olduğunu söyledi. Asansör takım olmayacaklarını vurgulayan Sancak, "Nasıl 26 yıl çıkmadıysak, 26 yıl da düşmememiz lazım" dedi.
TFF 1'inci Lig'in 34'üncü haftasında deplasmanda Menemenspor'u 4-1 yenerek 70 puanla şampiyonluğunu ilan eden Adana Demirspor, İzmir dönüşü gece şehir turu attıktan sonra tesislere geçti. Tesislerde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiklerini ifade etti. Sancak, sosyal medyadan aleyhlerine yapılan paylaşımlara terbiyeleri gereği cevap vermediklerini belirtti.
'BU MUTLULUK KORKUYU ALIYOR'
Çalışanıyla, yönetimiyle, teknik heyetiyle, futbolcusuyla, taraftarıyla ve şehriyle çok mutlu olduklarını aktaran Murat Sancak, "Bundan daha büyük mutluluk yok. Ben 3 yıldır uçağa binmiyordum uçak korkusundan dolayı. Vallahi bugün bindim, bu mutluluk korkuyu da alıyor. Son üç maça girdikten sonra 'acaba' demedim. Tuzla maçıyla başlayan, Balıkesir maçıyla devam eden ve bugün Menemen ile... Mesela bugün çok rahattım. Tuzla maçında da rahattım, Balıkesir maçında biraz strese girdim. İlk 45 dakika 7-8 tane pozisyon kaçırdıktan sonra biraz tedirgin oldum ama futbolcuları biliyorsunuz kalite var, atıyorlar yani" diye konuştu.
'SÜPER LİG'DE KALICI OLACAĞIZ'
Süper Lig'de taraftarların kendilerinden çok şey beklediğinin farkında olduklarını dile getiren Sancak, şunları söyledi:
"Ama böyle bir beklenti içerisine girmesinler, şimdiden söyleyeyim. Önce biz kalıcı olacağız orada. Önce Süper Lig'de kalıcı olacağız. Şampiyonluk, Avrupa öyle bir hedefimiz yok. Önce iyi bir kadro; ekip çalışmalar yapıyor. Şu an havuzdan seçiyoruz. Ama iyi bir kadro kuracağız. İki üç yıl sonra bakarız. Öyle çıkıp düşme olmaması lazım. Asansör takım olamayız. Nasıl 26 yıl çıkmadıysak, 26 yıl da düşmememiz lazım. 26 yıl sonra ben de 80 yaşıma geliyorum, artık ne haliniz varsa görün. 'Hakkın rahmetine kavuşana kadar başkanım' dedim yani. Kurtuluşunuz yok benden yani."
FUTBOLCULARIN GÖRÜŞLERİ
Adana Demirsporlu futbolculardan Hasan Kılıç ise "Geçen senenin burukluğu vardı içimizde. Allah'a şükürler olsun bu sene lider olarak çıkmasını bildik. Çok mutluyuz. Bu şampiyonluğu taraftarlarımıza armağan ediyoruz" dedi.
26 yıllık hasretin bittiğini hatırlatan Tahir Talha Sanuç da "Bu sene şampiyonluk çok yakıştı, çok mutluyuz. İnşallah Süper Lig'de uzun süre kalacağız ve önemli başarılar elde edeceğiz. Biz bu şampiyonluğu sonuna kadar hak ettik, kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.
Çok mutlu olduklarını vurgulayan Sinan Kurt ise "Büyük bir camia ve bu şehir her şeyin en güzelini hak etti. Ben de gollerimle katkı yapabildiğim için ne mutlu bana. Ama ondan daha da önemlisi herhalde bu takımın, bu camianın Süper Lig'e çıkması" ifadelerini kullandı.
Şampiyonluğu önce taraftara sonra da Başkan Murat Sancak'a armağan eden Semih Güler, "Tabii ki Bekir Çınar'ı unutmamamız lazım. Ona da bu kupayı armağan ediyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Futbolcuların sevinçleri
Eğlenen futbolcular
Adana Demirsporlu futbolcu Hasan Kılıç ile röp.
Adana Demirsporlu futbolcu Tahir Talha Sanuç ile röp.
Adana Demirsporlu futbolcu Sinan Kur ile röp.
Adana Demirsporlu futbolcu Semih Güler ile röp.
-  Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ile röp.
DHA-Spor Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ
2021-05-10 10:02:38

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