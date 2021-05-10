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Polisin 'dur' ihtarına uymadı, arkadaşının üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı

DHA

Polisin 'dur' ihtarına uymadı, arkadaşının üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı


Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA´da, sokağa çıkma kısıtlamasında polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletteki 2 kişi, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı. Sürücü Yunus Emre B., ekmek almaya gittiğini söylerken, 9 bin lira ceza kesildi. Arkasında oturan arkadaşı Mehmet Said K.´nin üzerinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 
Olay, 2 Mayıs Pazar günü, merkez Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi´nde meydana geldi. Uygulama yapan polis ekipleri, sokak kısıtlamasına rağmen motosikletle giden 2 kişiden şüphelenerek, durdurmak istedi. Polisin `dur´ ihtarına uymayan şüpheliler, kovalamacanın ardından kısa sürede yakalandı. Motosiklet sürücüsü Yunus Emre B., ekiplere tam kapanmayı ihlal etmediğini, ekmek almaya çıktığını söyledi. Arkasında oturan arkadaşı Mehmet Said K.´nin yapılan üst aramasında ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Başka mahallede oturduğunu tespit edilen 2 şüpheli, karakola götürüldü. Yunus Emre B.´ye 'ehliyetsiz motosiklet kullanmak' ve 'tam kapanma kurallarını ihlal etmek'ten 9 bin lira ceza kesildi. Mehmet Said K. ise 'tam kapanma kurallarına uymamak'tan 3 bin lira ceza uygulanıp, 'ruhsatsız silah bulundurmak'tan adliyeye sevk edildi. Mehmet Said K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2021-05-10 12:04:55

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