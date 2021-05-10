Roketlerini geliştirmek için ter döken gençler Türkiye Uzay Ajansı´nda çalışmak istiyor



Yusuf KANTARLIEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)TEKNOFEST 2020 Teknoloji Yarışması'nda Yüksek İrtifa Kategorisi'nde, 6 kilometre menzilli roketleriyle 5'inci olan '1,5 Adana' takımı, Eylül 2021'de yapılacak yeni yarışmanın sıralama yarışlarında 1'inci oldu. Takım kaptanı Ali Kaya, roketlerini geliştirmek için çaba harcadıklarını ve TEKNOFEST 2021'de birincilik hedeflediklerini belirterek, "Takımımız 1'inci olduktan sonra bu işi şirketleştirerek ülkemizin milli savunma sanayisine destek olarak Türkiye Uzay Ajansı´nda çalışan gençler olmak istiyoruz" dedi.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri 2018'de Türkiye Uzay Ajansı'na katılma hayaliyle proje geliştirdi. Yüksek irtifalı roket yapmak isteyen 4 arkadaş Ar-Ge çalışmaları yaparak kısa sürede üniversitedeki Elektrik Elektronik Bölümü öğrencileriyle bir araya gelerek takım oluşturdu. Oluşturdukları takıma '1,5 Adana' ismini veren öğrenciler Ar-Ge çalışmalarını bitirerek yüksek irtifalı roket üretmek için kolları sıvadı. Teknik ve elektronik imkansızlıklar nedeniyle sponsor arayışına giren takım, sanayi kuruluşlarıyla görüşerek projelerine sponsor buldu. Malzeme eksiklerini tamamlayan takım üyeleri hep beraber çalışarak 6 kilometre menzile ulaşan roket üreterek Mart 2020´de düzenlenen TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları´na katıldı. Bu yarışmada Yüksek İrtifa Kategorisi´nde 5'inci olan ekip, roketlerini geliştirerek Eylül 2021´de yapılması planlanan TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları´na hazırlanmaya başladı. Mart 2021´de 540 takımın yarıştığı sıralama yarışlarına katılan ekip bu defa sıralama 1'incisi oldu.

BAŞLADIKLARINDA ARKADAŞLARI DALGA GEÇMİŞ

Roket yapmaya karar verdiklerinde 4 kişilik bir takım olduklarını söyleyen takım kaptanı Ali Kaya, bir süre sonra takımı genişlettiklerini anlattı. Roketi ilk yapmaya başladıklarında üniversitedeki arkadaşlarının dalga geçtiklerini ve 'torpil mi yapıyorsunuz?' gibi tepkiler aldıklarını anlatan Kaya, roket yapımındaki ilk sıkıntılarının laboratuvar ve malzeme sıkıntısı olduğunu söyleyerek, "Roketi üretebilecek ne malzememiz vardı ne de elektronik sensor vardı. Sahaya çıkarak birçok sanayi kuruluşlarıyla sponsorluk görüşmesi gerçekleştirdik. Bir çoğu bizi olumlu karşılarken birçoğu ise geçiştirdi. Ülkemizde roket üretimi az bilinen bir konu. İlk başta bizi tuhaf karşılasalar da zamanla başarıların devamını görünce herkesin bize karşı tepkisi değişti" dedi.

SPONSOR ARAYIŞLARI DEVAM EDİYOR

TEKNOFEST sıralama yarışmasında aldıkları birinciliğin kendilerine hırs ve özgüven kazandırdığını kaydeden, roketlerini geliştirme çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. Kaya, "Bu işi başaracağız ve Türkiye 1´incisi olacağız, ardından başka ülkelerde düzenlenen roket yarışmalarında ülkemizi temsil edeceğiz. Önümüzdeki TEKNOFEST yarışmasında Yüksek İrtifa Kategorisi'nde birinci olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sponsor arayışlarımız devam ediyor. Takımımız 1´inci olduktan sonra bu işi şirketleştirerek ülkemizin milli savunma sanayisine destek olarak Türkiye Uzay Ajansı'nda çalışan gençler olmak istiyoruz" diye konuştu.DHA-Bilim Teknoloji Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2021-05-10 12:24:10



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