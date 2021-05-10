Burak Yılmaz’dan Adana Demirspor paylaşımı

Kariyerini Fransa’da sürdüren milli futbolcu Burak Yılmaz, TFF 1. Lig 20202021 şampiyonu Adana Demirspor’u kutladı. Yılmaz, sosyal medya hesabından "Geldi efsane" paylaşımı yaparak Adana Demirspor’u etiketledi.
TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 70 puanla 20202021 sezonu şampiyonu olarak Süper Lig’e çıktı. Kariyerini Fransa’nın Lille ekibinde sürdüren milli futbolcu Burak Yılmaz ise mavilacivertli ekibin başarısını sosyal medya hesabından kutladı. 35 yaşındaki golcü, sosyal medya hesabından "Geldi efsane" paylaşımı yaparak Adana Demirspor’u etiketledi.
Aynı zamanda babası da Adanalı olan Yılmaz’ın bu paylaşımı Adana Demirsporlu taraftarları sevindirdi.
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