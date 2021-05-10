27 sivil toplum kuruluşu, ABD Konsolosluğu önünde İsrail'in saldırılarını protesto etti



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da 27 sivil toplum kuruluşu, İsrail'in Kudüs'te Mescid-i Aksa'daki silahsız sivillere saldırması ve Gazze'yi havadan vurmasını ABD Konsolosluğu önünde yaptıkları basın açıklaması ve araç konvoyuyla protesto etti.

İsrail'in Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet eden silahsız sivillere gerçekleştirdiği saldırının ardından bugün Gazze'yi savaş uçaklarıyla vurmasını protesto etmek isteyen Adana'daki 27 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve yaklaşık 2 bin kişi, ABD Konsolosluğu önünde toplandı. Polis, eylemcilerin bulunduğu alanda yoğun güvenlik önlemli alırken, kalabalık sürekli olarak İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı. Kuran-ı Kerim tilavetinin Filistin'in Gazze şeridinden gelen bir kişi tarafın okunmasının ardından sivil toplum temsilcileri tek tek mikrofonu ellerine alarak İsrail'in saldırılarını lanetledi. Konuşmaların ardından alanı dolduran binlerce kişi, yüzlerce araçtan oluşan konvoy ile Filistin'e destek için kentte tur attı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Gökhan KESKİNCİ

2021-05-10 23:26:45



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