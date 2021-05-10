Adana’da ABD Konsolosluğu önünde Mescid-i Aksa eylemi

Adana’da yüzlerce vatandaş, ABD Konsolosluğu önünde İsrail’in Mescidi Aksa’ya yaptığı saldırıyı protesto etti.

Adana’da sivil toplum kuruluşları üyeleri, İsrail’in Mescidi Aksa’da yaptığı saldırıları protesto etmek için ABD Konsolosluğu önünde toplandı. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı eylem Kur'anı Kerim tilaveti ile başlarken, göstericiler sloganlar attı.

MemurSen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer yaptığı basın açıklamasında, ”Kudüs kirli postallar altında eziliyor. Mescidi Aksa gettolaşmış ruhların, terörist canilerin saldırısı altında. Bir halk direnmeye devam ediyor. Bir halk, bir hümmet ölüme aldırış etmeden korkak düşmanın üzerine gidiyor. Teröre karşı, insan olmanın onuru kurtarmak için, imanın izzetini korumak adına çoluk çocuk demeden kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla canını ortaya koyan yiğitlerin mücadelesine omuz vermek, insan olmanın asgari şartını yerine getirmek için burada toplandık” dedi.

Yaklaşık 1 saat süren eylemin ardından kalabalık araçlarıyla şehir turu atarak İsrail’in saldırısını protesto etmeye devam etti.

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