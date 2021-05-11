Ceyhan’da kadınlara tüfekli saldırı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bir eve düzenlenen tüfekli saldırıda 3 kadın yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Bota Mahallesi, Taç Mahal Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi yada kişiler haneye geldikleri araç içerisinden eve tüfekle ateş edildi. Olayda T.Ç., Ş.E. ve M.Y. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralı kadınlar olay yerine çağrılan ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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