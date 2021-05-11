Caminin klima ünitesini çalan şüpheliler, müezzinlerin dikkati sayesinde yakalandı



Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA) ADANA'da caminin klima ünitesini çalıp, seyyar tabla ile kaçan hırsızlık şüphelisi 3 kişi, müezzinlerin durumu fark edip, polise bildirmesi sayesinde yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, klima ünitesi ise camiye teslim edildi.Olay, saat 06.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki Fet Ahmet Gülşen Camii'nde meydana geldi. Camide kalan müezzinler, ses duyup, dışarıya çıktıklarında, klima ünitesinin yerinde olmadığını ve 3 kişinin seyyar tabla ile kaçtığını gördü. Müezzinlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüphelilerin kaçmış olabileceği güzergahları tarayan ekipler, eşkale uyan 3 kişiyi seyyar tabla ve üzerindeki klima ünitesiyle olay yerinin yaklaşık 500 metre uzağında yakaladı. Seyyar tabla üzerindeki klima ünitesinin camiye ait olduğu tespit eden polisler, 3 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Klima ünitesini çalmadıklarını öne süren şüpheliler, sökülmüş halde yola bırakıldığını iddia ettiler.

Klima ünitesi camiye teslim edilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yüreğir Gökhan KESKİNCİ

2021-05-11 07:21:53



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