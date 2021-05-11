Adana'da bir haftada 4 kilo kokain, 2 kilo bonzai ele geçirildi

Adana’da narkotik polisinin bir hafta boyunca yaptığı operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 150 kişiden 16'sı tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 39 Mayıs’ta uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi. Eş zamanlı olarak bir hafta boyunca yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 150 zanlıdan 16’sı tutuklandı. Zanlıların üzerinde, araçlarında ve evlerinde yapılan aramalarda 4 kilo 100 gram kokain, 2 kilo 157 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 850 gram baz morfin, 900 gram esrar, 832 uyuşturucu hap, 32 gram eroin, 21 kök Hint keneviri, ruhsatsız 4 tabanca ve tüfek ele geçirildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.