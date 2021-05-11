Adana’da adliye binalarında taşınma işlemleri sürüyor

Adana’da adliye ek hizmet binalarının Yeni Adana Adliyesi’ne taşınma işlemleri devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta icra daireleri ve ticaret mahkemelerinin bulunduğu Ek2 adliye binasındaki hizmet birimleri Yeni Adana Adliyesi’ne taşınmıştı. Reşatbey Mahallesindeki aile, hukuk ve kadastro mahkemelerinin bulunduğu Ek1 hizmet binasındaki taşınma işlemleri de sürüyor.

7 Mayıs 2021 tarihi itibariyle de Ek1 ve Ek2 adliye binalarındaki tüm birimler yeni adliye binasında hizmet vermeye devam ediyor.

Yeni Adana Adliyesinde ise Cumhuriyet Başsavcılığı Birimleri (Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu Hariç) sulh ceza hakimlikleri, infaz hakimlikleri faaliyete başladı.

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