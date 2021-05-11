Bilgili: "İsrail akıttığı masum kanlarında boğulacak"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilgili: "İsrail akıttığı masum kanlarında boğulacak"

İHA

Bilgili: "İsrail akıttığı masum kanlarında boğulacak"

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları kınadı.
Başkan Av. Yusuf Bilgili, yaptığı yazılı açıklamada, Yahudilerin yetmiş yıldır Filistin halkına zulmettiğini ifade ederek, “Yahudiler Filistinlilerin yaşam haklarını, ibadet haklarını gasp ediyor. Her sene olduğu gibi bu sene de Müslümanların kutsal ayı Ramazan’ı Şerif’te Mescidi Aksa’ya baskınlar düzenleyip çocuk, genç, kadın erkek demeden onlarca Müslüman’ın kanını döken Yahudi yerleşimciler ve polis aslında bu vahşilikleriyle gün yüzüne çıkarken tüm dünya konu Müslümanlar olunca görmüyor duymuyor bilmiyor" dedi.
Kudüs’te bulunan Mescidi Aksa'nın Müslümanların ilk kıblesi olduğunu hatırlatan Bilgili, şunları kaydetti:
"İsrail bu bölgede ev sahibi değil, işgalci bir terör devleti olmaktan bir adım daha öte değildir. Filistin halkı yalnız değildir. Kudüs’te Birleşmiş Milletler gerekse uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan özenle kaçınılması gerekirken, terör devleti İsrail’in hukuksuz saldırıları gün gibi aşikar iken dünyanın sessizliği terör devleti İsrail’in amacının ne olduğunu bizlere göstermekte. Kudüs'ün kana bulamasını, uluslararası hukukun vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsrail'e böyle devam etmesi halinde, eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Türkiye'nin bu hukuksuzluğa karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Kudüs ve Mescidi Aksa Müslümanların kırmızı çizgisidir. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mazlumların, Filistin halkının yanında durmaya devam edeceğiz “dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana’da adliye binalarında taşınma işlemleri sürüyor
YEREL HABERLER Adana’da adliye binalarında taşınma işlemleri sürüyor
Adana’da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Adana’da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Şampiyonluk kutlamasında havai fişek elinde patlayınca parmakları parçalandı
YEREL HABERLER Şampiyonluk kutlamasında havai fişek elinde ...
Buğdayda hasat başlıyor, çiftçi fiyat bekliyor Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, buğday fiyatının 2 lira 20 kuruş olması gerektiğini belirtti
YEREL HABERLER Buğdayda hasat başlıyor, çiftçi fiyat ...
Adana'da bir haftada 4 kilo kokain, 2 kilo bonzai ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da bir haftada 4 kilo kokain, 2 kilo bonzai ele ...
Şampiyonluk kutlamasında havai fişek elinde patlayınca parmakları parçalandı
YEREL HABERLER Şampiyonluk kutlamasında havai fişek elinde ...
Traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk öldü
YEREL HABERLER Traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk öldü
Caminin klima ünitesini çalan şüpheliler, müezzinlerin dikkati sayesinde yakalandı
YEREL HABERLER Caminin klima ünitesini çalan şüpheliler, ...
Adana'da, pompalı tüfekle eve açılan ateşte 3 kadın yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da, pompalı tüfekle eve açılan ateşte 3 kadın ...
Ceyhan’da kadınlara tüfekli saldırı
YEREL HABERLER Ceyhan’da kadınlara tüfekli saldırı
Devrilen traktörün altından kalan Arda öldü, dedesi yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altından kalan Arda öldü, dedesi ...
27 sivil toplum kuruluşu, ABD Konsolosluğu önünde İsrail'in saldırılarını protesto etti
YEREL HABERLER 27 sivil toplum kuruluşu, ABD Konsolosluğu önünde ...
Adana’da ABD Konsolosluğu önünde Mescid-i Aksa eylemi
YEREL HABERLER Adana’da ABD Konsolosluğu önünde Mescid-i Aksa eylemi
İncirlik'te İsrail protestosu
YEREL HABERLER İncirlik'te İsrail protestosu
Adana Demirspor'da Samet Aybaba ile 2 yıllık sözleşme imzalandı
YEREL HABERLER Adana Demirspor'da Samet Aybaba ile 2 yıllık sözleşme ...
Adana Demirspor, Samet Aybaba ile yola devam edecek
YEREL HABERLER Adana Demirspor, Samet Aybaba ile yola devam edecek
Adana Demirspor'un "Bombacı İbo"su: 1994 yılındaki takım ruhunu gördüm
YEREL HABERLER Adana Demirspor'un "Bombacı İbo"su: 1994 yılındaki ...
Tarladaki çocuklara tablet dağıtıldı
YEREL HABERLER Tarladaki çocuklara tablet dağıtıldı
Burak Yılmaz’dan Adana Demirspor paylaşımı
YEREL HABERLER Burak Yılmaz’dan Adana Demirspor paylaşımı
Telefonunda 'Ölümü hak ettim' mesajı bulunmuştu, 10 gün sonra cesedine ulaşıldı
YEREL HABERLER Telefonunda 'Ölümü hak ettim' mesajı bulunmuştu, 10 ...
Roketlerini geliştirmek için ter döken gençler Türkiye Uzay Ajansı´nda çalışmak istiyor
YEREL HABERLER Roketlerini geliştirmek için ter döken gençler ...
Polisin 'dur' ihtarına uymadı, arkadaşının üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı
YEREL HABERLER Polisin 'dur' ihtarına uymadı, arkadaşının üzerinden ...
"Ölümü hak ettim" notu bıraktı ölü bulundu Adana’da 2 Mayıs'tan bu yana kayıp olan adamın cansız bedeni sulama kanalında bulundu
YEREL HABERLER "Ölümü hak ettim" notu bıraktı ölü bulundu Adana’da 2 ...
Özçekim yapan kız kardeşlerin telefonunu gasbetti; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Özçekim yapan kız kardeşlerin telefonunu gasbetti; o ...