Adana'daki 'torbacı' operasyonlarında 16 kişi tutuklandı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da `torbacı´ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 150 kişiden 16´sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla `torbacı´ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kent genelinde 39 Mayıs´ta gerçekleştirilen operasyonlarda, 101 adrese baskın yapıldı. Baskınlarda 150 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde, 4 kilo 100 gram kokain, 2 kilo 34 gram bonzai, 1 kilo 850 gram baz morfin, 900 gram esrar, 832 uyuşturucu hap, 122 gram metamfetamin, 32 gram eroin, 21 kök Hint keneviri, ruhsatsız 4 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 126´sı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 24 şüpheliden 16´sı tutuklanırken, 8´i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-05-11 11:26:05
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