Şampiyonluk kutlamasında, havai fişek elinde patlayınca parmakları parçalandı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



AMELİYAT OLACAK

Süper Lig´e yükselen Adana Demirspor'un şampiyonluk kutlaması sırasında, elinde havai fişek patlayan Uğur Türkölmez (32), kentteki özel hastanede ameliyata alınacak. Türkölmez'in, çevredekiler tarafından bulunan parmaklarının parçaları yerine dikilecek. Hastane yetkilileri, Türkölmez'in zarar gören iki parmağının, ameliyatla kurtarılmaya çalışılacağını kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR

2021-05-11 12:33:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.