Adana'da vaka sayıları düştü Adanalılar sıcak havanın vakaları düşürdüğüne inanıyor

Tam kapanmanın ardından kurallara riayet edilen Adana’da vaka sayıları düştü.

Sağlık Bakanlığının yayınladığı haftalık vaka sayısı haritası geçtiğimiz günlerde güncellendi. Adana 17 Mayıs arasında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan iller arasında Şırnak’ın ardından ikinci oldu.

Adana’da her 100 bin kişideki vaka sayısı bir haftada 106.70’den 61,41’e düştü. 17 Mayıs’a kadar sürecek tam kapanma döneminde ise kentte kurallara uyuluyor. Araç trafiğinin yoğun olmadığı kentte dışarıya çıkan vatandaşların ise maske ve sosyal mesafe kurallarına uyduğu görüldü.



Hava sıcaklıkları etkili oldu

Bazı vatandaşlara göre de vaka sayılarındaki düşüşte, kentte son günlerde yaşanan mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık etkili oldu. Kentte hava sıcaklıkları 31 derecenin üstünde seyrediyor. Markete gitmek için evden çıktığını söyleyen Sabahat Barak, “İnşallah hayatımız bir an önce normale döner. Teravihe, camilerimize gidemedik. Vakalarda düşüş varmış buna çok sevindim. Ben de ilk başlarda korona virüs geçirdim, torunum yeni doğmuştu yanına gidemedim. Çok güzel günler geçiremedik. Bir an önce eski hayatımıza döneriz inşallah” diye konuştu.

Sıcak havalarda virüsün öldüğüne inandığını belirten Barak, “Sıcak havalarda bu virüs kalmıyor herhalde gidiyor. İnşallah daha da düşürür. Temennimiz budur” dedi.



“Sıcakta bu virüsler barınamıyor”

Serhat Yılmaz isimli vatandaş ise tam kapanmanın vaka sayılarının düşüşüne katkı sağladığını belirterek, “Biz esnafız. Kazancımız olmadı ama vakalar düştü. Bu virüsten kurtulmayı istiyoruz. Yaz sıcaklığı da bu virüsün ölmesinde etkiliymiş. İnşallah daha da dikkatli olursak bu beladan kurtulacağız. Sıcaklığının artmasının bu vakaları ciddi anlamda düşürdüğüne inanıyorum. Sıcakta bu virüsler barınamıyor. Böyle iyi oluyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.