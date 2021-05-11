Jandarmanın bulduğu yaralı caretta caretta tedaviye alındı

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ADANA, (DHA)ADANA´da jandarma ekipleri, sahilde yaralı buldukları caretta carettayı tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yumurtalık ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'ndeki sahilde, başından yaralı kaplumbağa olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekibi, yaptığı araştırmada kuma batmış yaralı caretta carettayı buldu. Ekipler, yaralı hayvanı tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim etti. DHA-Genel Türkiye-Adana Gülşah ÖZGEN

2021-05-11 14:33:16



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