3 kadının yaralandığı silahlı saldırının şüphelileri yakalandı; saldırı anı kamerada



Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Ceyhan ilçesinde 3 kadının saçmalarla yaralandığı saldırıda, pompalı tüfekle ateş ettiği belirtilen Şükrü B (28) ve yanındaki 3 kişiyle olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen M.Ş. yakalandı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde ilçenin Bota Mahallesi´nde meydana geldi. Otomobille Taç Mahal Sokak´ta yaşayan Çalar ailesinin evinin önüne gelen 4 kişiden biri, elindeki pompalı tüfekle ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalarla Yazgülü Ç. (71) elinden, Güzel Ç. (71) sırtından, Meryem Y. (19) ise ayağından yaralandı. Şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Silahlı saldırı, sokaktaki güvenlik kamerasına yansıdı.

'EV KİRALAMA ANLAŞMAZLIĞI HUSUMETE NEDEN OLMUŞ'

Olayla ilgili çalışma başlatan Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaralıların ifadelerine başvurdu. Kadınlar, bir süre önce mahalledeki aynı evin kiralanması yüzünden Mehmet Ş. (36) ile anlaşmazlık yaşadıklarını, saldırıyı da bu kişinin yaptırmış olabileceğini söyledi. Bunun üzerine ekipler, araştırmayı bu yöne kaydırdı. Ekipler, düzenlenen operasyonla Mehmet Ş. ile pompalı tüfekle ateş açan Şükrü B. ve yanındaki Mehdi B. (23), Hasan B. (22) ve Faruk B. (24) yakalandı. Ayrıca polis, evde ruhsatsız tabanca bulunduran Süleyman B.´yi (54) de gözaltına aldı.

SORGULARI SÜRÜYOR

Emniyete götürülen şüphelilerden Şükrü B., olayda kullandığı pompalı tüfeği Ceyhan Nehri´ne attığını öne sürdü. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan Ceyhun ÖZER

2021-05-11 15:30:51



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