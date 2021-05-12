Polis engelleri aşıp yüzleri güldürdü Adana’da tam kapanmadan dolayı maaşını çekemeyip, faturalarını yatıramayan ve alışveriş yapamayan engelli vatandaşın imdadına polis yetişti

Adana’da tam kapanmadan dolayı maaşını çekemeyip, faturalarını yatıramayan ve alışveriş yapamayan engelli vatandaşın imdadına polis yetişti.

Adana’da ‘korona virüs salgını’na karşı alınan tedbirler kapsamında tam kapanma başlayınca evinden çıkamayan, maaşını çekemediği gibi faturalarını da yatırmakta zorlanan akülü araca mahkum fiziksel engelli Alaaddin Diğer, polisten yardım istedi. Diğer’in mailini gören Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, bu talebe duyarsız kalmadı ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’ne talimat verdi. Ekipler, Diğer’i evinden polis aracıyla alıp, önce PTT şubesinde engelli aylığını çekmesini sağladı, sonra da faturalarını ödemesine yardım etti.

Polis, bununla da yetinmedi. Alaaddin Diğer ve ailesinin ihtiyaç duyduğu market alışverişini de yapıp, ona destek oldu. Engeller aşılırken, Diğer Ailesi’nin de yüzü güldü. ‘Korona virüs salgını’ nedeniyle toplum olarak zor günler geçirdiklerini anlatan Alaaddin Diğer, “Böylesi zor dönemlerde dayanışma çok önemli. Polisin, beni kaderime terk etmek yerine yanımda olup, bana destek ve güç vermesi beni mutlu etti. Allah polisimizden razı olsun” dedi.

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