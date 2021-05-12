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(Özel) Her gittiği takıma şampiyonluk götüren Gökhan İnler DHA´ya konuştu

DHA

(Özel) Her gittiği takıma şampiyonluk götüren Gökhan İnler DHA´ya konuştu

(ÖZEL) "Napoli'deki futbol ateşini Adana'da da gördüm"
"Bu takımı Süper Lig'e çıkarmak istiyorum dedim ve hedefime ulaştım"Her gittiği takıma şampiyonluk götüren Adana Demirspor kaptanı Gökhan İnler:
"Son 7 kulübün 6'sında şampiyonluk yaşadım"
"Bu başarılar tesadüf ve şans değil"Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)TFF 1'inci Lig'de şampiyon olarak 26 yıl sonra Süper Lig'e dönen Adana Demirspor'un tecrübeli futbolcusu ve takım kaptanı Gökhan İnler, kariyeri ve başarıları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Oynadığı birçok takımda şampiyonluk sevinci yaşayan İnler, Adana Demirspor´u ve Adana´yı, İtalya´da 4 yıl top koşturduğu ve 3 kupa kaldırdığı Napoli´ye benzettiğini belirterek, "Oradaki futbol tutkusu ve ateşini Adana´da da gördüm. Buraya geldiğimde herkese `bu takımı Süper Lig´e çıkarmak istiyorum´ dedim ve hedefime ulaştım" diye konuştu.
TFF 1'inci Lig'in 34'üncü haftasında Adana Demirspor, 9 Mayıs´ta deplasmanda İzmir ekibi Menemenspor'u 4-1 mağlup etti. Mavi-lacivertli ekip, ligi 70 puanla şampiyon olarak kapatıp 26 yıllık özlemin ardından Süper Lig'e yükseldi. Adana Demirspor´a geldiği ilk yıl şampiyonluk yaşayan ve taraftarların da en sevdiği isimlerden biri olan takım kaptanı Gökhan İnler, şampiyonluk yolunda yaşadıkları zorlu süreç ve futbola başladığı ilk günden itibaren kazandığı başarılar hakkında Demirören Haber Ajansı´na (DHA) açıklamalarda bulundu. Kariyerinde iniş çıkışlar yaşadığını fakat genele bakıldığında gittiği her takıma damga vurduğunu belirten İnler, çok çalışmanın ve işini ciddiye almanın başarıyı getirdiğini söyledi.
SON 7 TAKIMININ 6´SINDA KUPA KALDIRDI              
Kariyerine İsviçre´de başlayan yıldız futbolcu ilk büyük başarısını, 2006-2007 yıllarında formasını terlettiği FC Zürich´te yaşadığını ve kendisinden önce yaklaşık 25 yıl kupa kaldıramayan kulübün o sene başarıya ulaştığını kaydetti. Sonrasında yüksek bir transfer ücretiyle Udinese´ye  geçen İnler, 4 yılın ardından rüya gibi günler geçireceği Napoli´ye transfer oldu. Napoli´nin o dönem zor bir süreçten geçtiğini ve Maradona´nın ardından yaklaşık 20 yıldır başarıya aç olduklarını dile getiren İnler, "Benim olduğum dönemde ikisi İtalya Kupası biri Süper Kupa olmak üzere 3 şampiyonluk yaşadık. Müthiş günlerdi. Ardından Leicester City´e transfer oldum. O zaman kimse bu takımı pek tanımıyordu. Orada tarih yazarak Premier Lig´i kazandık" dedi.
TÜRKİYE´DE 3 FARKLI TAKIMDA ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Tarihi başarıların ardından çocukluğundan beri taraftarı olduğu Beşiktaş´a imza attığını belirten yıldız futbolcu, ilk geldiği sezonda siyah-beyazlı ekipte şampiyonluk yaşamanın hayatında yaşadığı en güzel şeylerden biri olduğunu söyledi. Ardından Başakşehir´e giden ve burada da Süper Lig kupasına uzanan İnler, son olarak da Adana Demirspor´da yaşadığı şampiyonlukla birlikte başarı vitrinine TFF 1´inci Lig kupasını da ekledi.
`BURADA FUTBOL ATEŞİNİ GÖRDÜM´
Adana Demirspor´u seçme nedeninin, takımın 26 yıllık bir Süper Lig özlemi olması ve zor dönemde verilen mücadeleye güç vermek istemesi olduğunu belirten İnler, özellikle Adana Demirspor´u ve Adana´yı, İtalya´da 4 yıl top koşturduğu ve 3 kupa kaldırdığı Napoli´ye benzettiğini söyledi. Adana Demirspor taraftarının tıpkı Napoli taraftarları gibi futbolla yatıp kalktığını ve tutkulu olduklarını vurgulayan İnler, "Oradaki futbol tutkusu ve ateşi Adana´da da gördüm. Buraya geldiğimde herkese `bu takımı Süper Lig´e çıkarmak istiyorum´ dedim ve hedefime ulaştım. Bu başarılar şans değil. Bir kere olsa şans dersiniz ama birçok kez oldu. Önemli olan sadece futbol oynamak değil, aynı zamanda takıma ağabeylik, liderlik yapabilmek, başkanınla hocan arasında gerekirse taraftarlar arasında köprü olabilmektir. Hedefe bu şekilde ulaşırsınız. Bu şampiyonlukta emeği geçen başkanımız, hocamız ve büyük Adana Demirspor taraftarına teşekkür ederim. Herkes tadını çıkarsın. Süper Lig´de güzel bir Adana Demirspor göreceğiz" diye konuştu.Görüntü Dökümü
Takım kaptanı Gökhan İnler ile röp
-  İnler'in kebap pişirmesi, detaylarDHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2021-05-12 10:45:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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