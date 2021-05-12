Kısıtlamada tekme- tokat dövüldü



Anıl ATAREser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA'da, tam kapanmada sokağa çıkan ve caddede karşılaştığı grupla tartışan Metin Demir (20), tekme, tokat ve yumruklarla dövüldü. Caddedeki bir banka şubesine sığınan Metin Demir, hastaneye kaldırıldı. Polis, her yerde Demir'i darbeden grubu arıyor.

Olay, saat 12.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan Metin Demir, Şinasi Efendi Caddesi'nde yürüdüğü sırada bir grupla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce yaklaşık 10 kişilik grup, Metin Demir´i tekmetokat darbetmeye başladı. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı yumruk, tekme ve tokat darbeleriyle yaralanan Demir, caddedeki banka şubesine sığınırken, grup olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptığı Demir'i, Seyhan Devlet Hastanesi´ne götürdü. Bölgeye gelen polis ekipleri ise olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-05-12 14:32:15



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