Adana’nın Kozan ilçesinde 2 ton kaçak et ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Saimbeyli Caddesi'nde 80 FS 037 plakalı minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada 2 ton kaçak olduğu belirlenen karkas et ele geçirildi. Zabıta ekipleri ete el koyup imha etti. Kaçak et taşıyan şahsa ise cezai işlem başlatıldı.

