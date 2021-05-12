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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 ton kaçak et ele geçirildi

İHA

2 ton kaçak et ele geçirildi

Adana’nın Kozan ilçesinde 2 ton kaçak et ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Saimbeyli Caddesi'nde 80 FS 037 plakalı minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada 2 ton kaçak olduğu belirlenen karkas et ele geçirildi. Zabıta ekipleri ete el koyup imha etti. Kaçak et taşıyan şahsa ise cezai işlem başlatıldı.

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