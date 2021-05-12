Sokak ortasında silahla başından vuruldu

Adana’da, sokak ortasında kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan bir kişi tabanca ile başından vurularak ağır yaralandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Necmettin E., sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirlenemeyen kişi ve kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Uğradığı saldırı sonucu tabanca ile başından vurulan Necmettin E., kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler ise kaçarak izini kaybettirdi. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralı Necmettin E.’yi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaralı Necmettin E.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olay yerinden bulunan boş kovanlarda delil çalışması yaptı.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini tespit etme çalışmasına devam ediyor.

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