Adana'da sosyal mesafeli bayram namazı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da Ramazan Bayramı namazı, Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan Sabancı Merkez Camii'nde sosyal mesafe kuralına uyularak kılınırken, İsrail'in saldırılarında hayatlarını kaybeden Filistinliler için de dua edildi.
Geçen yıl ki Ramazan Bayramı'nda koronavirüs tedbirleri gereği camilerde bayram namazı kılamayan vatandaşlar, bu yıl camilere akın etti. Koronavirüs tedbirleri gereği 1,5 metre sosyal mesafe bırakarak saf tutan vatandaşlar, namaz öncesi İsrail'in Kudüs ve Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti. Vaaz ve duaların ardından vatandaşlar bayram namazını kıldı. DHA-Genel Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ
2021-05-13 07:59:58
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