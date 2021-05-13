Sarıkeçili Yörük ailenin yaylalara göç yolculuğu başladı Sarıkeçili Yörüklerinden 'Kuş Ali' lakabıyla tanınan Ali Uçar, Anadolu'daki yüzlerce yıllık geleneği sürdürerek develerle yolculuk yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarıkeçili Yörük ailenin yaylalara göç yolculuğu başladı Sarıkeçili Yörüklerinden 'Kuş Ali' lakabıyla tanınan Ali Uçar, Anadolu'daki yüzlerce yıllık geleneği sürdürerek develerle yolculuk yapıyor

İHA

Sarıkeçili Yörük ailenin yaylalara göç yolculuğu başladı Sarıkeçili Yörüklerinden 'Kuş Ali' lakabıyla tanınan Ali Uçar, Anadolu'daki yüzlerce yıllık geleneği sürdürerek develerle yolculuk yapıyor

Kış aylarını ılıman iklimin hüküm sürdüğü Mersin'de geçiren Sarıkeçili Yörükleri, sıcakların etkisini göstermesiyle serin yaylalara sahip Konya’nın Hadim ilçesine göç ediyor.
Eşyaların develere yüklenmesinin ardından 12 deve ve küçükbaş hayvanlar ile birlikte göç yolculuğu başlayan ve Sarıkeçililer Yörüğü olan “Kuş Ali” lakaplı Ali Uçar (63), konargöçer yaşamın güzellik ve zorluklarını anlattı. Yayla yolculuğuna on gün önce başladıklarını belirten Uçar, "Ermenek üzerinden Konya’nın Hadim ilçesinin yaylalarına çıkıyoruz. Şu anda Ermenek yakınlarında dinlenmek için çadırımızı kurduk. Allah kısmet ederse kona göçe 20 gün sonra Hadim’in yaylalarına varacağız" dedi.

"Hayatı boyunca konar göçer"
Yarım asrı aşan hayatı boyunca yollarda olduğunu, yolculuklarında her zaman bildikleri güzergahları kullandıklarını söyleyen Uçar, “Kışlık yerimiz olan Mersin Aydıncık Bozyazı bölgesinden develerimiz ve keçilerimiz ile kalktık Konya Hadim dağlarına gidiyoruz. Bu göç yaklaşık bir ay sürer. Dağlarda konarak göçerek hayvanları müsait olan yerlerde dinlendirerek gidiyoruz. Şu an Ermenek ilçesine 500 metre yakınlarındayız. Allah izin verirse Hadim Aladağ’a gidiyoruz. Yazı orada çıkarıyoruz” dedi.

“Benden başka devesi olan kalmadı”
Eskiden Sarıkeçili Yörükleri'nde herkesin devesi olduğunu anlatan Uçar, “Eskiden deve çoktu. Herkes sattı. Bu işi bundan sonra kimse yapmaz. Benim eskiden 50 tane devem vardı. Kuşak dağıldıkça bakamam diye birazını sattım. İsteyenlere verdim. Şimdi ise 12 devem kaldı. Ben bunları satmam. Zaman ne gösterir bilemiyorum. Ölünceye kadar develere bakacağım. Develeri yaylada gören insanlar Kuş Ali burada derler. Kendimin eskiden bin adet keçisi vardı. Bakan olmadığı için sattım. Şimdi 300 mal kaldı. 8 kızım, 2 oğlum var. 2 tanesi Karaman’da oturuyorlar. Diğerleri de hayvancılık yapıyor. Onların da develeri vardı sattılar. Onlar da Konya tarafına yaylaya çıkarlar. Onlar da hayvancılığı çok seviyorlar. Yanımda bir kızım var. Oda eşi ile birlikte bize yardım ediyor. Onun da 300 kadar koyunu var. Onlar bizden önce Hadim ilçesinin yaylalarına götürdü. Onlar hem bize hem de kendilerine yardım ediyorlar. Bizde onların arkasından develerle davarlarla konaklayarak gidiyoruz” diye konuştu.

“Konar göçer kültürü sadece ben yaşatıyorum”
Eski kültürlerin ağır ağır bittiğini anlatan Uçar, “Eski konar göçer kültürü sadece ben yaşatıyorum. Kimsede deve kalmadı. Herkes develerini sattı. Eski geleneklerini kaybettiler. Herkes araba aldı. Traktör aldı. Araçlarla yaylalara çıkıyorlar. Ben bu kültürümüzü çok sevdiğim için bırakamadım. Ölünceye kadar bu kültürümü yaşatacağım” dedi.
Yörük ailenin çocuğu olduğunu anlatan Uçar, “Ben Sarıkeçili Yörük çocuğuyum. Anam beni dağda doğurmuş. O zaman doktor yok, yol yok, sokak yok. Çadırda doğduk büyüdük, başka bir yerimiz yok. Ben dağlarda doğdum, dağlarda büyüdüm. Bu develerle konar göçerim. Hayat bununla kuruldu, bununla bitecek Allah izin verirse. Yörük çok. Hepimiz Yörüğüz ama devesiyle, koyunuyla, keçisiyle bizim gibi Yörük kalmadı. Konar göçer Yörükler artık bitti. Kendi kültürümüzü tanıtır Yörük kalmadı. Deve bitti, Yörüklük bitti. Ama kanımız yine Yörük kanıdır. Devesiyle, keçisiyle, koyunuyla göçen gerçek bir Yörük'tür. Hayatta kongöç, kongöç yaparak uğraşıyoruz. Bazen bir yerde 3, bazen de 5 ay oturduğumuz olur. Mallarımızla develerimizle uğraşıp duruyoruz Allah'a şükür" ifadelerini kullandı.

“Güz mevsimi yeniden Mersin bölgesine geliyoruz”
Güz mevsimi gelince ekim ayında yaylalardan Mersin bölgesine döneceklerini belirten Uçar, “Ekim ayında tekrar yayladan dönüş yolculuğumuz başlar. Daha sonra Mersin bölgesinden yeniden Mayıs ayında yola çıkarız. Temmuz ayında Hadim yaylalarına çıkarız. Yazın mersin sıcak olur. Oralara gittiğimizde develer sıcağa dayanamaz. Aladağ’da ağaçların altında gölgelerinde sıcaklar geçinceye kadar yatırlar. Her yıl böyle yaşantımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Saimbeyli’deki gizli doğa cenneti 'Pağnık' keşfedilmeyi bekliyor
YEREL HABERLER Saimbeyli’deki gizli doğa cenneti 'Pağnık' ...
Göç eden leylekler Kozan semalarında görsel şölen oluşturdu
YEREL HABERLER Göç eden leylekler Kozan semalarında görsel şölen ...
Adana'da sosyal mesafeli bayram namazı
YEREL HABERLER Adana'da sosyal mesafeli bayram namazı
Evinde öldürülmüş halde bulunan adamın oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
YEREL HABERLER Evinde öldürülmüş halde bulunan adamın oğlu ...
Haber alınamayan Suriyeli, evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Haber alınamayan Suriyeli, evinde tüfekle vurulmuş ...
Sokak ortasında silahla başından vuruldu
YEREL HABERLER Sokak ortasında silahla başından vuruldu
Evinde pompalı tüfekle vurularak öldürülen kişiyi çocukları buldu
YEREL HABERLER Evinde pompalı tüfekle vurularak öldürülen kişiyi ...
Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı, başından vuruldu
YEREL HABERLER Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı, başından ...
Mahalle bekçilerinin borç- alacak kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Mahalle bekçilerinin borç- alacak kavgası kanlı ...
Kozan’da parklara bayram bakımı
YEREL HABERLER Kozan’da parklara bayram bakımı
Adana’da bekçilerin karıştığı esrarengiz cinayet 2 bekçi arasında çıkan alacak verecek kavgasında 1’i bekçi 2 kişi hayatını kaybederken, 1 bekçi yaralandı
YEREL HABERLER Adana’da bekçilerin karıştığı esrarengiz cinayet 2 ...
Kozan'da bayram öncesi türbelerin bakımı yapıldı
YEREL HABERLER Kozan'da bayram öncesi türbelerin bakımı yapıldı
2 yıldır aranan hükümlü jandarmanın operasyonu ile yakalandı
YEREL HABERLER 2 yıldır aranan hükümlü jandarmanın operasyonu ile ...
Adana Demirspor´da Hasan Kılıç'ın ardından 3 kiralık oyuncu yuvasına döndü
YEREL HABERLER Adana Demirspor´da Hasan Kılıç'ın ardından 3 kiralık ...
Adana Demirspor’da Yunus Akgün de takımdan ayrıldı
YEREL HABERLER Adana Demirspor’da Yunus Akgün de takımdan ayrıldı
Adana'da kaynağı belli olmayan 2 ton et ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da kaynağı belli olmayan 2 ton et ele geçirildi
2 ton kaçak et ele geçirildi
YEREL HABERLER 2 ton kaçak et ele geçirildi
Adana Demirspor'da Hasan Kılıç, takımdan ayrıldığını açıkladı
YEREL HABERLER Adana Demirspor'da Hasan Kılıç, takımdan ayrıldığını ...
Kısıtlamada tekme- tokat dövüldü
YEREL HABERLER Kısıtlamada tekme- tokat dövüldü
Adana Demirspor’da 2 oyuncu daha takımdan ayrıldı
YEREL HABERLER Adana Demirspor’da 2 oyuncu daha takımdan ayrıldı
Meydan dayağı yiyen genç bankaya sığındı
YEREL HABERLER Meydan dayağı yiyen genç bankaya sığındı
Adana Demirspor’un golcüsü Hasan Kılıç takımdan ayrıldı
YEREL HABERLER Adana Demirspor’un golcüsü Hasan Kılıç takımdan ...
Basın mensupları kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER Basın mensupları kan bağışında bulundu
Öksüz ve yetim çocukları bayramlığı Seyhan kaymakamından
YEREL HABERLER Öksüz ve yetim çocukları bayramlığı Seyhan ...