Çocuklar, camiye ihtiyaç sahibi yaşıtları için kıyafet bıraktı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da 5 çocuk, kimseye görünmeden cami duvarına ihtiyaç sahibi çocuklar için içinde kıyafet bulunan poşetler bıraktı. Çocukların bayram hediyesi olarak bıraktığı poşetlerin üzerine yazdıkları notlar ise yürekleri ısıttı.
Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde 5 çocuk, bayramda ihtiyaç sahibi çocuklar için hazırladıkları kıyafetleri poşetlere koyarak, kimselere görünmeden Tekbir Camii'nin duvarına astı. Yatsı namazının ardından camiden çıkan görevli Namık Ablak, duvarda asılı poşetleri görünce şaşırdı. Poşetlere bakmak için yaklaştığını anlatan Ablak, üzerlerinde çocukların yazdığı notu görünce duygulandı. Çocukların, başka çocuklar için bayram hediyesi hazırladığını ve bunu caminin duvarına kimselere görünmeden astıklarını aktaran Ablak, çocuklara ve onları yetiştiren ailelere teşekkür etti. Poşetlerden birinin üzerinde notta, "Merhaba benim adım Ceylin. Umarım hediyemi seversin" yazdığı görüldü. DHA-Genel Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ
2021-05-13 10:57:05
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