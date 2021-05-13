Şehit yakınlarından tarım işçilerinin çocuklarına bayramlık

Adana'nın Ceyhan ilçesinde şehit yakınları, “Bir Şehit, Bir Çocuk” kampanyası kapsamında alınan bayramlıkları tarlalarda çalışan mevsimlik işçilerin çocuklarına hediye etti.

Tüm Şehit Çocukları Derneği Kurucu Başkanı Meltem Kaya, sosyal medya aracılığıyla “Bir Şehit, Bir Çocuk” kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında Türkiye’nin dört bir yanından şehit yakınlarının yardımıyla alınan bayramlıklar tarım işçilerinin çocuklarına dağıtıldı. Çoğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen ailelerin çocukları bayramlıkları alınca mutlu oldu.

Tarım işçisi Emin Turna, “Şehit yakınlarımıza çok teşekkür ederiz, onlardan Allah razı olsun. Meltem başkanımızdan da Allah razı olsun. Bizleri düşündükleri için herkese çok teşekkür ederiz. Şehitlerimiz hiçbir zaman ölmez, vatan bölünmez. Onlara kimse bir kelime dahil diyemez. Allah sizlerden razı olsun ve devletimizden. Zarar ziyan gelmesin" dedi.

Başkan Kaya, “Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği olarak Bir Şehit, Bir Çocuk bayramlık kampanyamızı bugün burada tamamladık. Bayram için yaklaşık bin 600 çocuğumuza, Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi çocuklarımızı unutmadık. Bu bayramlıkları şehitlerimiz adına dağıttık" diye konuştu.

Şehitlerin asla ve asla unutulmaması ve isimlerinin her zaman hatırlanması gerektiğini belirten Kaya, "Çocuklarımızın bu mutlu günlerinde yanlarında olmak istedik” dedi.

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