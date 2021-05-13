ABD Konsolosluğu önüne kanlı oyuncak bebek bırakıldı İsrail’in saldırıları Adana’daki ABD Konsolosluğu önünde protesto edildi

İsrail'in Mescidi Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle Adana'daki ABD Konsolosluğunu'nun önüne kanlı oyuncak bebek bırakıldı.

İsrail güvenlik güçlerinin Mescidi Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları sonrası aralarında bebek ve çocukların da olduğu onlarca sivil hayatını kaybetti, yüzlerce Filistinli de yaralandı.

Adana’daki Gökkuşağı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri de ABD Adana Konsolosluğu önünde toplandı. Ellerinde ABD karşıtı dövizler taşıyan grup, sık sık tekbir çekti, Filistin lehinde slogan attı.

Grup adına konuşan Fevziye Şenoğlu, İsrail’in saldırılarını kınadı.

Daha sonra dernek üyeleri ABD Konsolosluğu önüne Filistin direnişi fotoğrafları ile kanlı oyuncak bebekler bıraktı. Grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

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