Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da ABD Konsolosluğu önünde toplanan bir grup, Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs´te Filistinlilere yönelik saldırı düzenleyen İsrail´i protesto etmek için kanlı oyuncak bebekler bıraktı.
İsrail güvenlik güçlerinin, Filistinli sivillere yönelik Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs´te düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu onlarca sivil hayatını kaybetti, yüzlercesi de yaralandı. İsrail´in saldırılarını kınamak için Adana ABD Konsolosluğu önünde toplanan bir grup, ellerinde ABD karşıtı dövizlerle Filistin lehinde slogan attı. Grup adına konuşan Fevziye Şenoğlu, İsrail´in saldırılarını kınadı. Daha sonra grup, ABD Konsolosluğu önüne kanlı oyuncak bebekler bıraktı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-05-13 15:55:19
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