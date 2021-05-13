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ABD Konsolosluğu önünde 'kanlı oyuncak bebek' ile İsrail protestosu

DHA

ABD Konsolosluğu önünde 'kanlı oyuncak bebek' ile İsrail protestosu


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da ABD Konsolosluğu önünde toplanan bir grup, Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs´te Filistinlilere yönelik saldırı düzenleyen İsrail´i protesto etmek için kanlı oyuncak bebekler bıraktı.
İsrail güvenlik güçlerinin, Filistinli sivillere yönelik Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs´te düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu onlarca sivil hayatını kaybetti, yüzlercesi de yaralandı. İsrail´in saldırılarını kınamak için Adana ABD Konsolosluğu önünde toplanan bir grup, ellerinde ABD karşıtı dövizlerle Filistin lehinde slogan attı. Grup adına konuşan Fevziye Şenoğlu, İsrail´in saldırılarını kınadı. Daha sonra grup, ABD Konsolosluğu önüne kanlı oyuncak bebekler bıraktı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-05-13 15:55:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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