Adana'da, çalışma yaptıkları su kuyusuna düşen 3 arkadaş öldü

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde, çalışma yaptıkları su kuyusuna düşen Mehmet İşlek (43), Hasan Sönmez (51) ve Salim Sarı (36) hayatını kaybetti. 3 kişinin cansız bedeni CANKUR ekiplerince kuyudan çıkartıldı.
İlçeye bağlı Taş Mahallesi´nde öğle saatlerinde Salim Sarı, babasının evinin yakınında bulunan su kuyusunda su tankı kurmak için arkadaşı Mehmet İşlek ve Hasan Sönmez ile birlikte kuyunun bulunduğu bölgeye gitti. Burada çalışma yapan 3 arkadaş, iddiaya göre, suya dalgıç indirdikleri sırada, kuyuya düştü. 3 arkadaştan haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Sarı, Sönmez ve İşlek´in su kuyusunda en son çalışma yaptıkları ihbarıyla kuyunun içerisine bakılması için bölgeye CANKUR ekipleri çağrıldı.
3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Bölgeye gelen kurtarma ekipleri, teçhizatlı kıyafetleri giyerek su kuyusuna indi. Sarı, Sönmez ve İşlek´in hareketsiz olduğunu gören ekipler, 3 arkadaşı kuyudan çıkarttı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 3 arkadaşın da yaşamını yitirdiği belirlendi. Sarı, İşlek ve Sönmez´in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL
2021-05-13 20:42:50
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