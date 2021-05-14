Adana’da ahşap müstakil evde çıkan yangın korkuttu

Adana’da metruk ahşap müstakil evde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye yangını 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına aldı. Çıkan yangın sonucunda ahşap müstakil ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Sarıyakup Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, metruk ahşap müstakil evden dumanların yükseldiği gören mahalleli durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay mahalline gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevlerin sardığı ahşap müstakil eve müdahale etmeye başladı.

Yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ve su tankerleri sevk edildi. Yangının çıktığı mahallede vatandaşlar paniğe kapılırken itfaiye diğere evlere yangının sıçramaması için çok çaba sarf etti. Yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürülebildi. Ahşap müstakil ev yangında tamamen yanarak kül oldu.

İtfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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