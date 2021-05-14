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Kozan'da “Ateş gökkuşağı” oluştu

İHA

Kozan'da “Ateş gökkuşağı” oluştu

Adana’nın Kozan ilçesinde gökyüzünde nadir görülen "Ateş gökkuşağı" görüldü.
Kozan’da dün öğlen saatlerinde gökyüzünde beyaz bir bulutun dakikalar içinde rengarenk olması görenleri şaşkına çevirdi. Yaklaşık 10 dakika süren renk süzülmesi İhlas Haber Ajansı muhabiri tarafından görüntülenen o anlar cep telefonu ile kaydedildi. Nadir görülen doğa olayı olarak beliren ve özellikle Sibirya ve Rusya ülkelerinde sık görülen ateş gökkuşağı meteorolojide güneş ışığının sirüs bulutlarının içinde yer alan buz kristallerinde kırılması sonucu oluştuğu öğrenildi. Güneş ufuk sıcaklığının 58 derecenin üzerinde olduğu koşullarda meydana gelen ateş gökkuşağı, nadir görünen bir doğa olayı olarak nitelendirilirken, ışık kırılmasının oluşması için sirüs bulutlarını oluşturan altıgen buz kristallerinin yere paralel kalın plakalar şeklinde yerleşmiş olması gerektiği belirtiliyor.

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