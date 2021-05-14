Dayakçı babasını öldüren genç tutuklandı

Adana’da kendisini döven ve arkadaşlarına karışan babasını sırtından vurarak öldüren 16 yaşındaki genç tutuklandı.

Olay, 12 Mayıs günü akşam Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdulazim Mahmit'ten (49) haber alamayan çocukları, babalarının oturduğu evin kapısını kırarak içeri girdi. Çocuklar babalarını sırtından vurulmuş halde bulunca durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mahmit’in öldüğünü belirledi.

Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri katili bulmak için çalışma başlattı. Cinayet dedektifleri yaptığı çalışmada silahı bulamazken pompalı tüfeğe ait boş kovanı buldu. Ekipler, cinayeti çözmek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede Abdulazim Mahmit’i 16 yaşındaki oğlu Muhammed Mahmit'nin öldürdüğü belirlendi. Ekipler, mahalleye yakın bir yerde Muhammed Mahmit’i gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde babasının kendisini dövdüğünü ve arkadaşlarına karıştığını iddia eden Mahmit, olay günü de babasıyla tartıştıklarını, bunun üzerine de sırtından pompalı tüfekle vurduğunu itiraf etti.

Zanlı ifadesi alındıktan sonra çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

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