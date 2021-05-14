Adana’da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı Cuma Namazı sonrası toplanan kalabalık grup İsrail’e lanet okuyup, gıyabi cenaze namazı kıldı Adana Müftüsü Hasan Çınar: “Zalimler Filistin’de yeni silahlarını deniyor” Adana Sivil İnisiyatif Meclisi Başkanı Mahmut Eraslan: “Mehmetçik Mescid-i Aksa’yı korumak için görevlendirilmeli”

İsrail saldırıları sonucu Kudüs'te hayatını kaybeden Filistinliler için Adana’da gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail’in Mescidi Aksa ve Doğu Kudüs’e saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için Adana Merkez Cami’nde Adana Sivil İnisiyatif Meclisi öncülüğünde vatandaşlar Cuma Namazı sonrası toplandı. Vatandaşlar, önce dev Filistin Bayrağı açıp ardından İsrail’e lanet okudu.

Adana Sivil İnisiyatif Meclisi Başkanı Mahmut Eraslan, “Bu zalimce şiddete üç maymunu oynayan bazı devletlerin suskunluklarını not ediyor, onları Allah’a şikayet ediyoruz. Günü geldiğinde bu zulme dur diyemeyen petrol şeyhleri de elbet hesap verecektir. Filistin, Kudüs ve Mescidi Aksa davası sadece Filistinlilerin değil tüm Müslümanların hatta zalime zulmünü haykıracak, adaletin tesisini isteyen tüm insanlığın ortak davasıdır. İşte bu yüzden diyoruz ki Kudüs, Müslümanlar için direniş, insanlık için diriliştir” diye konuştu.



“Mehmetçik Mescidi Aksa’da görevlendirilmeli”

Türkiye’nin Filistin’e askeri destek sağlaması gerektiğini de belirten Eraslan, “Filistin Hükümeti ile askeri ve ekonomik iş birliğine girilerek son dönemde Karabağ’da, Libya’da ve diğer coğrafyalarda oyun değiştiren, masayı dağıtan savunma sanayimizin yüz akı askeri teçhizatlarınınız Filistin’e hibe edilmeli. Ayrıca dünyanın dört bir yanında barışı savunan ve gittiği her coğrafyada sorunların önüne geçerek halkların büyük teveccühüne mazhar olan kahraman Mehmetçiğimizin de Kudüs’te kutsal topraklarımızı ve Mescidi Aksa’yı korumak için görevlendirilmelidir” ifadelerini kullandı.



“Türkiye Cumhuriyeti zulme uğrayanların yanlarında yer almıştır”

Daha sonra konuşan Adana Müftüsü Hasan Çınar, “Mescidi Aksa şuanda kirli çizmeler altındadır. İşgal altındadır. Mescidi Aksa şuanda yetimdir. Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah’ı vardır. Şuanda Siyonist zalimler Filistin’de, Gazze’de kardeşlerimizin başına yeni icat ettikleri silahlarla saldırmaktalar, yeni denemeler yapmaktalar. Allah’ın Nusret’i Müslümanlarla olacaktır. Yeryüzünde nerede zulüm varsa Türkiye Cumhuriyeti zulme uğrayanların yanlarında yer almıştır” dedi.

Konuşmaların ardından Gazzeli Hüsam El Naffar Kuranı Kerim okudu. Ardından hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

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