Otomobildeki 19 kilo esrarı 'Tunga' buldu

ADANA, (DHA)ADANA'da, polis ekiplerinin yol uygulamasında, şüphe üzerine durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Tunga' ile yapılan aramada, 19 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin D-400 kara yolunda yaptığı uygulamada, şüphe üzerine otomobil durduruldu. Araçta 'Tunga' isimli hassas burunlu narkotik köpeği ile arama yapıldı. Köpeğin bagaj kısmına tepki vermesi üzerine, poşet içinde 19 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mustafa Y. (30), sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN
2021-05-14 15:10:17
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