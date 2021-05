Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bayramda sel mağdurlarını yalnız bırakmadı

Adana Kozan’da 7 Mayıs’ta yaşanan sel felaketinin ardından evleri, bahçeleri ve hayvanları zarar gören sel mağdurlarını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı Ahmet Sezen evlerinde ziyaret ederek, her türlü imkanlarla yanlarında olduklarını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı Ahmet Sezen, Kozan’da şiddetli sağanak nedeni ile sel mağduriyeti yaşayan vatandaşları AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, Yönetim Kurulu üyesi iş insanı Kemal Yıldırım, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü, Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Kızılay Kozan temsilcisi ve muhtarlar ile birlikte ziyaret etti.

Sel mağdurlarını evlerinde ziyaret eden ve incelemelerde bulunan Sezen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Derya Yanık’ın selamlarını vatandaşlara ileterek eksikliklerin giderilmesi için tüm çalışmaları yakından takip ettiklerini kaydetti.

İlçede mahallelerde sel mağdurları ile bir araya gelen Sezen, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık Hanımefendinin selamlarını vatandaşlarımıza ilettik ve selden zarar gören vatandaşlarımız için her türlü ihtiyaçlarında devletimizin yanlarında olduğunu ifade ettik. Bakanımızda Adana Kadirli’li bu toprakları iyi biliyor ve felsefemiz “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın” Her türlü imkanlarımız ile yanınızdayız” dedi.

Sel’de tavukları, tavşanları telef olan evinde eşyaları selde hasar gören Saliha İşkin'i de ziyaret eden Sezen ailenin ihtiyaçlarını tespit ederek gerekenin en kısa sürede yapılacağını kaydetti.

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili ise "Aşırı yağıştan 2 çayın taşmasından evlerimizde sıkıntılar oldu. Kaymakamlığımız ve bakanlığımız ile ailelerin sıkıntıları giderilecek. Allah daha büyük afetlerden korusun” diye konuştu.

Tablet Kızılay’dan İnternet AK Parti’den

Sel mağduru Saliha İşkin Cumhurbaşkanına ve Bakan Derya Yanık’a teşekkür ederek kızının canlı derslere tableti olmadan giremediğini ifade etmesi üzerine AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili internet sözü verirken, Türk Kızılay’ı 4. sınıf öğrencisi Sevgi Nur İşkin’e tablet hediye etti.

