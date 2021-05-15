Kozan'da sezonun ilk buğday hasadı yapıldı

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Ali GÖKDAL/KOZAN(Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde sezonun ilk buğday hasadı yapıldı.

İlçede 10 Kasım 2020'de ekimi yapılan Tekira cinsi buğdayın ilk hasadı, Hacılar Mahallesi'nde yapıldı. Biçerdöverlerle gerçekleştirilen hasatta, dönüm başına 750800 kilo ürün elde edildiği bildirildi. Hasat hakkında bilgi veren çiftçi Memiş Coşkun, ektikleri buğday türünün erkenci olması nedeniyle hasada erken başladıklarını kaydetti. Verimden memnun olduklarını dile getiren Coşkun, "Büyük olasılıkla yarın buğday fiyatı açıklanacak. Cumhurbaşkanımız tarafından yüksek bir fiyat sunulmasını bekliyoruz. Bu sene inşallah çiftçilerimizin yüzü gülecek. Girdilerimizi göz önünde bulundurursak devletimizden 2.20 kuruş fiyat bekliyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2021-05-15 16:39:07



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