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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artık “kraliçe arılar” kraliçelere emanet

İHA

Artık “kraliçe arılar” kraliçelere emanet

Adana‘da “Arı Ürünleri Üretiminde Kadın Eli Projesi” kapsamında 8 kadın kursiyer arı yetiştiriciliği sertifikası aldı.
Kadınlar artık Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından geliştirilen 'Arı Ürünleri Üretiminde Kadın Eli Projesi' kapsamında arı yetiştiriciliği yapacak. Bu kapsamda 8 kadına 40 saatlik arı sütü üretimi ve ana arı yetiştiriciliği eğitimi verildi. Kadınlar bal üretiminin yanı sıra ekonomik değeri yüksek arı sütü, propolis, polen gibi ürünleri de üretip gelirlerini 2 ya da 6 kat artırarak ekonomilerine daha fazla katkı sağlayacak. Kursu başarıyla bitiren 8 kadına Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Tekin sertifikalarını verdi. Tekin, ayrıca kadınlara çalışma şartlarını kolaylaştırıp konforlu hale getirecek güneş paneli, derin dondurucu, maske, arı sütü toplama şeridi, larva transfer kalemi, arı sütü toplama aparatı, arı sütü toplama şeridi tutturma çıtası da verdi.
Kadınlar, hem Türk ekonomisine hem de kendi ekonomilerine katkıda bulunmak, ayrıca bu işi erkeklerden daha iyi yapabileceklerini göstermek için gece gündüz çalışacaklarını belirterek, “Artık kraliçe arılar bize emanet” dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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