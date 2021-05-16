Virajı alamayan taksi 2 kişiye çarpıp, Seyhan Nehri'ne düştü: 2 yaralı (2)

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GÖZALTINA ALINDI

Adana'da virajlı yolda aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak taksi ile 2 kişiye çarptıktan sonra Seyhan Nehri'ne düşen otomobilin şoförü İbrahim Kaya, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Yaralı 2 kişinin ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.Yusuf KANTARLI /ADANA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2021-05-16 20:23:44



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