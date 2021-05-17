Adana’da tıraş kuyruğu Tam kapanmanın ardından erkek kuaförlerinde yoğunluk yaşanıyor

Adana’da erkekler 17 günlük tam kapanmanın ardından berber ve kuaförlerin önünde kuyruk oluşturdu.

Korona virüs ile mücadele kapsamında getirilen 17 günlük tam kapanma tedbirlerinin sona ermesiyle birlikte 1 Haziran tarihine kadar 2 haftalık kademeli normalleşme süreci başladı.

Tam kapanma nedeniyle milyonlarca kişi evden dışarı çıkamazken yasağın bitmesiyle birlikte birçok sektörde yoğun mesai başladı. Adana’da da erkekler, berber ve kuaförlerin önünde kuyruk oluşturdu.

Yoğunluğun bir hafta boyunca süreceğini belirten erkek kuaförü Ahmet Ocak, “Randevulu bir şekilde çalıştığımız halde yoğunluk çok. Sabah 09.00’da açtık ama 07.00’da gelip bekleyen müşterilerimiz vardı. Halen de bekleyenler var. Müşterilerimizi sırasıyla alacağız. Herkesin saçı sakalı birbirine karışmıştı ama inşallah herkesin bakımını yapacağız” diye konuştu.

Eyüp Apaydın isimli vatandaş ise sabah saatlerinde evden çıkıp ilk olarak berbere geldiğini belirterek, “İşe başlamadan önce tıraş olalım, pozitif işe başlayalım dedik. Burası hep yoğundu ama bugün daha da bir yoğunluk var. İnşallah kapanma artık olmaz” dedi.

Mehmet Mustafa Eycan ise normalde 2 haftada bir tıraş olduğunu söyleyerek, “Saç sakal hep birbirine girmişti. Şimdi biraz toparladık. Bu kadar yoğun olacağını beklemiyordum ama dışarıda kuyruk oluşmuştu. Çok şaşırdım” ifadelerini kullandı.

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