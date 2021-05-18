Adana'da 237 çift çakma ayakkabı ele geçirildi

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Adana’da polisin yaptığı operasyonlarda, ünlü markaların çakması 237 çift ayakkabı ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kente bir pazara ünlü markaların çakması ayakkabıların getirilerek orijinal gibi satışının yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine çarşıya baskın yaptı. Yapılan baskında Ergün K.’nin iş yerinde çok sayıda ünlü markanın çakması olan 237 çift spor ayakkabı ele geçirdi. Polis ayakkabılara el koyarken zanlıyı da gözaltına aldı.

Zanlının ifadesinde ayakkabıları Silopi’den aldığını, çakma olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.

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