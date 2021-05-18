Adana’nın Kozan ilçesinde yumurtadan yeni çıkan 3 ayaklı bıldırcın görenleri şaşırttı.

2 ay önce bıldırcın üretimine başlayan Emre Beydilli, 2 gün önce yumurtadan çıkan 3 ayaklı bıldırcın ile şok yaşadı. İlk kez 3 ayaklı bıldırcın gördüğünü ifade eden Beydilli, yavru bıldırcını şırınga ile özel olarak besliyor.

Dengede duramayan bıldırcının 3 ayaklı olduğunu fark ettiklerini söyleyen Beydilli, “İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. 2 günden beri elimizle besliyoruz yaşatmaya çalışıyoruz. Çok küçük, beslemesi zor. Yaşarsa yuvamızın annesi özel bir bıldırcın olacak. İlk gördüğümde şaşırdım. İlk başta sakat sandım. 2 gün ayrı bir alanda besledim. Enjektörle şekerli su veriyorum yaşatmaya çalışıyorum. Çok sevimli” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.