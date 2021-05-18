Babalarını kaçırdıklarını öne sürdükleri ailenin evine kazma, kürekle saldırdılar



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da yaklaşık 2,5 aydır kendisinden haber alınamayan Musa Çiftçi´nin (61) komşuları tarafından evlilik vaadiyle kandırılıp kaçırıldığı öne süren ailesi, bir televizyon programına katıldı. Programa telefonla programa bağlanan kişi, Çiftçi´nin öldürülüp, gömüldüğünü öne sürünce yakınları ailenin evini basıp, kazma kürekle saldırarak yakmaya çalıştı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi´nde yaşayan Musa Çiftçi, 6 Mart günü evinden ayrıldı, bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Sokaktaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Çiftçi´nin, komşuları Y.E.´nin evine gidip geldiğini, bir süre sonra da yeniden evden çıkıp gözden kaybolduğunu belirledi. Musa Çiftçi´nin parası için evlilik vaadiyle kandırılıp kaçırıldığını öne süren aile, Y.E. ve yakınlarıyla da tartıştı.

'ÖLDÜRÜLÜP, GÖMÜLDÜĞÜ İDDİASI'

Yaklaşık 2,5 aydır kendisinden haber alamayan ailesi, Musa Çiftçi´nin bulunması için bir televizyon programına çıktı. Dün programa bağlanan ve ismini vermeyen bir kişi, Musa Çiftçi´nin öldürüldüğünü ve cesedinin de gömüldüğünü öne sürdü. İddia üzerine Çiftçi´nin çocukları, eşi ve diğer yakınları, E. ailesinin evine taş, sopa, kazma ve kürekle saldırıp, yakmaya çalıştı. Öfkeli kalabalığın evin kapısını kırmaya çalışması, camlarının taş ve sopalarla kırılması, bir mahallelinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Bu sırada evde korkuyla bekleyen E. ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Özel Harekat ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis sevk edildi.

'POLİS MÜDAHALE ETTİ'

Kalabalık evden uzaklaştırılırken, sokak ise savaş alanına döndü. Özel Harekat polisleri evin çevresinde önlem aldı. Musa Çiftçi´nin kızı Hülya Tüler, babasının bu aile tarafından kaçırıldığını öne sürerek, "E. ailesi babamı evlilik vaadiyle kandırmış. Cebindeki 30 bin lira parasını da alıp, öldürmüş. Biz bu aileden şikayetçiyiz. Bunlar gözaltına alınsın" dedi.

Evlerinde büyük zarar meydana gelen E. ailesi polis ekiplerince kurtarılıp önce polis merkezine, ardından da yakınlarının yanlarına götürüldü. Polis ise E. ailesinin evinin önünde gece boyu nöbet tuttu.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-05-18 11:48:30



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