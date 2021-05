İranlı eşini döven tutuklu kocaya, diğer duruşmaya kadar ev hapsi

Can ÇELİK/ ADANA, (DHA)ADANA´da İranlı eşi Galavizh Ayoubi Amirabad´ı öldüresiye döven ve olayın görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından tutuklanan Zülküf Coşkun (36), bugün hakim karşısına çıktı. Adana Adliyesi´nde görülen davada sanık Coşkun´un tutukluluk halinin kaldırılmasına ve yargılamasının ev hapsiyle devam etmesine karar verildi. Karara şaşırdığını belirten Amirabad, "Benim ve çocuklarımın artık can güvenliği yok. Başımıza bir şey gelirse ne olacak?" dedi. Amirabad´ın avukatları karara itirazda bulunacaklarını söyledi.

Türkiye'ye 2015 yılında geldikten sonra Adana'da tanıştığı Zülküf Coşkun ile hayatını birleştiren İranlı Galavizh Ayoubi Amirabad, bu evlilikten bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Daha önceki evliliğinden de bir kız çocuğu olan Amirabad ve Coşkun, ilerleyen yıllarda şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. Yaklaşık 1 ay eve gelmediği belirtilen Zülküf Coşkun, 14 Nisan günü Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki eve geldi. Coşkun, eşi Amirabad´a saldırarak dövmeye başladı. Amirabad'ı dakikalarca tokatlayıp, yerde tekmeleyen Coşkun, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden eşinin ilk evliliğinden olan kızı A.F.J.'ye (16) de tehditler savurdu.

'SENİ YOK EDECEĞİM'

Görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden 'Lütfen bize yardım edin' notuyla paylaşan A.F.J., annesi ve kendisinin 2 yıldır şiddete ve tehdide maruz kaldığını öne sürdü. Görüntülerde saldırganın Amirabad'ı dakikalarca dövdüğü, A.F.J.'ye, "Seni yok edeceğim. Çek, çek yaklaştır, makyaj yap. Benim sabah, öğle, akşam ekmeğimi yediniz nankörler" dediği ve tekrar dövmeye başladığı, eşine dönerek "Ben var ya seni öldürsem de ceza yemem. Benim yiyeceğim ceza 3-5 ay haberin olsun. Her şeyi göze alıyorum ben. 5 sene de 10 sene de yatsam göze alıyorum" ifadelerini kullandığı görüldü.

'TUTUKLANDI'

Olayın ardından polis Zülküf Coşkun´u yakalamak için çalışma başlattı. Kimliği ve adresi tespit edilen Coşkun, kısa sürede gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Zülküf Coşkun, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

`ÇOCUĞUMU GÖRMEYE GİTTİM, BANA TÜKÜRDÜ´

Olayın ilk duruşması, bugün Adana 21´inci Asliye Ceza Mahkemesi´nde görüldü. Sanık Zülküf Coşkun duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken Galavizh Ayoubi Amirabad salonda hazır bulundu. Mahkemedeki ifadesinde eşi Amirabad´ı çok sevdiğini ama onunla uzun süredir aralarındaki problemlerden dolayı görüşmediğini söyleyen Coşkun, olay günü çocuğunu görmeye gittiğini fakat eşinin kendisine hakaret ettiğini belirtti. Amirabad´ın kendisini aşırı kıskandığını ve aralarında bundan dolayı tartışmalar çıktığını kaydeden Coşkun, "Ben oraya sadece çocuğumu görmeye gittim. Bana tükürdü, hakaret etti. Olayın bu boyuta gelmesini hiç istemedim. Ben onun için her şeyi yaptım, onu sevdim" dediği öğrenildi. Müşteki Galavizh Ayoubi Amirabad ve kızı A.F.J. geçmişten bu yana Coşkun tarafından şiddete uğradıklarını ve ölümle tehdit edildiklerini söylediler..

TAHLİYE EDİLEREK EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, ifadelerin dinlenmesinin ardından sanık Zülküf Coşkun´un tutuklu olduğu 'yaralama' suçundan delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve suç niteliği göz önüne alınarak tahliye edilmesine fakat diğer duruşmaya kadar ev hapsi cezası almasına karar verdi. Duruşma, 16 Kasım´a ertelendi.

`CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK´

Karar sonrası gözyaşlarına boğulan Amirabad, büyük korku yaşadığını belirtti. Şiddete uğradığı anların görüldüğü videoda eşinin kendisine yönelik "Senin gibi köpeği öldürürsem 5 ay yatar, çıkarım" dediğini söyleyen Amirabad, "Demek ki haklıymış. Serbest kaldı. Benim ve çocuklarımın can güvenliği yok. Başımıza bir şey gelirse ne olacak? Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan´a sesleniyorum. Onu bir abla olarak görüyorum. Bizim sesimizi duyup koruma altına alsınlar" dedi.

`KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ´

Müşteki Amirabad´ın avukatlarından Oya Tekin ise tüm belgelere, kayıtlara karşın böyle bir karar alınmasına şaşırdıklarını belirtti. Ortada bir güvenlik problemi olduğunu dile getiren Tekin, karara itiraz edeceklerini söyledi. Amirabad´ın bir diğer avukatı Umut Tamer Topuz ise sonuç sonrası yıkıldıklarını ve müvekkilinin korku içinde yaşadığını söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

