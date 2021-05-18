Sokakta kalan aileye Kaymakamlık sahip çıktı 4 çocuğuyla sokakta kalan kadın eve yerleştirildi, maaş bağlandı

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Adana'da kirasını ödeyemediği için 4 çocuğuyla sokağa atılan kadına devlet sahip çıktı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde Dumlupınar Mahallesi'nde, eşi cezaevine girdikten sonra kirasını ödeyemeyen Şükran Ç., ev sahibi tarafından 4 çocuğuyla birlikte sokağa atıldı. Genç kadın eşyaları ve çocuklarıyla birlikte parkta yaşamaya başladı.

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